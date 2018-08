Un hincha del Atlético de Madrid se 'libra' de la mesa electoral

Curiosidades

21/05/2014

En el recurso presentado por el hincha, que consta de ocho alegaciones, se hace referencia a la excepcionalidad del evento, que no se repetía desde hace 40 años.

Se llama José Antonio Hernáez y ha visto la luz dos veces en las últimas semanas. La primera, cuando su equipo, el Atlético de Madrid, conseguía llegar a la final de la Champions League, y, la segunda, cuando tras ser nombrado suplente de mesa electoral de las elecciones europeas ha conseguido ser eximido por la propia Junta Electoral.

En el recurso presentado por el hincha, que consta de ocho alegaciones, se hace referencia a la excepcionalidad del evento, que no se repetía desde hace 40 años, y se llega a comparar con las bodas, por las que los llamados a formar una mesa electoral suelen ser eximidos de la misma. "Desde 1974 he ido a 36 bodas. Si admiten esa excusa, esto es más excepcional", ha expresado.

"La carta en la que se me había nombrado suplente en una mesa electoral me llegó un lunes y por el número de abono que tengo tenía cita para el miércoles si quería las entradas", ha contado Hernáez. "Entonces llamé a la Junta Electoral de Madrid y me dijeron que estaban teniendo más casos como el mío y que no sabían cómo los iban a resolver", ha añadido.

Asimismo, el hincha cuenta que aunque el partido se celebre el sábado, su intención es desplazarse hasta Lisboa, donde se disputará el encuentro, en coche, por lo que aunque la vuelta estaría prevista nada más terminar el partido, "puede suponer un tiempo de siete horas y media", y "considerando que puede haber retenciones a la salida de Lisboa y teniendo en cuenta los límites de velocidad", ha explicado, "si surgiera algún imprevisto en el viaje sobrevendría mi imposibilidad para acudir en hora a la mesa electoral".

Con todo ello, parece que el recurso de Hernáez resultó convincente y el 13 de mayo, en la última jornada liguera, la Junta Electoral le comunicó a José Antonio una respuesta favorable.