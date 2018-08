Curiosidades

Corea del Norte

Kim Jong-Un luce nuevo peinado al 'estilo Frankenstein'

20/02/2015

El líder norcoreano luce nuevo look y la red se llena de 'memes'.

El hermetismo del régimen norcoreano convierte en noticia cualquier novedad que logre salir de sus fronteras. Y esta vez, lo noticioso es algo tan superficial como el cambio de peinado de su líder Kim Jong-Un.

El militar norcoreano ha lucido nuevo look en la reunión del Departamento Político del Comité Central del Partido de los Trabajadores en Pyongyang.

Los cambios son, en principio, mínimos. Ahora el pelo asciende con más volumen con una forma mucho más trapezoidal, al estilo Frankenstein. Destacan, además, sus cejas cada vez más imperceptibles.

La red Twitter no ha tardado en reaccionar y no son pocos los memes o parodias del nuevo corte de pelo del líder supremo de Corea del Norte. Aquí, algunos de ellos:

Kim Jong Un's new hairstyle? Kid, that cut is 2 hype. pic.twitter.com/ewm4dBs3fl — Scott Sigler (@scottsigler) febrero 19, 2015

Kim Jong-Un and the male mammoth from ice age have them same hair cut¿ pic.twitter.com/N3nVHf0FDa — Miztic (@MlZTIC) febrero 11, 2015