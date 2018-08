Curiosidades

Debate en las redes sociales

¿De qué color es este vestido?

E. GARAIKOETXEA | EITB.EUS

27/02/2015

Una foto, que se ha convertido viral, enciende el debate entre los que lo ven negro y azul y los que lo ven dorado y blanco. Se debe al grado de sensibilidad a la luz de los ojos.

Nunca un vestido dio tanto juego. Las redes sociales están siendo testigo de un debate insólito, todo por el color de un vestido. La pregunta es, ¿de qué color lo ves tú? Hay dos opciones: negro y azul o blanco y dorado.

La usuaria Swiked subió anoche la foto de la discordia a su cuenta de Tumblr y pedía ayuda a la gente para determinar de qué color era el vestido, ya que sus amigas no se ponían de acuerdo.

La foto se ha vuelto viral en apenas unas horas y el hashtag #TheDress es trending topic mundial. Hay incluso sendos hashtag creados por los que lo ven negro y azul (#blackandblue) y aquellos que lo ven blanco y dorado (#whiteandgold ). Celebrities como Kim Kardashian, Ellen DeGeneres o Taylor Swift también han participado en el encendido debate:

From this day on, the world will be divided into two people. Blue & black, or white & gold. http://t.co/xJeR7GldwP pic.twitter.com/i6BwVzPzSZ — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) febrero 27, 2015

What color is that dress? I see white & gold. Kanye sees black & blue, who is color blind? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) febrero 27, 2015

I don't understand this odd dress debate and I feel like it's a trick somehow. I'm confused and scared. PS it's OBVIOUSLY BLUE AND BLACK — Taylor Swift (@taylorswift13) febrero 27, 2015

Según una encuesta realizada por el portal buzzfeed.com, la mayoría de los preguntados (el 72 %) lo ve blanco y dorado, aunque en realidad la prenda, que está a la venta en Amazon, es negro y azul.

Aunque hay numerosas teorías para explicar el porqué de tanta variación, la clave está en la forma en la que el ojo y el cerebro perciben la luz. La explicación más sencilla, la dada por este usuario de Twitter:

An explanation why you see this dress as blue and black or white and gold. pic.twitter.com/ayXpqavC9B — Andy Rexford (@andyrexford) febrero 27, 2015

Si ves el vestido azul y negro: Los conos de tu retina tienen un funcionamiento alto, que se traduce en una mezcla sustractiva del color. Las personas que lo ven en estos colores son más sensibles a la luz.

Si ves el vestido blanco y dorado: tus ojos no trabajan bien con la luz tenue, así que las varillas de tus retinas ven blanco llevando a cabo una mezcla aditiva, cuyo resultado es el dorado.

No hay más que cambiar el brillo de la pantalla de ordenador o móvil. Al bajar el brillo, lo veremos blanco, y dorado y negro y azul, al subirlo.

