Curiosidades

Silencio

Bali recibe el nuevo año hindú sin comer, hablar ni practicar sexo

Redacción

16/03/2010

Según dice la tradición, el silencio confundirá a los malos espíritus, les hará creer que los humanos han abandonado la isla y les inducirá a marcharse, lo que permitirá un próspero y feliz nuevo año.

La bulliciosa isla indonesia de Bali celebra hoy la llegada del Año Nuevo hindú sumergida en una jornada de absoluto silencio en la que hablar, comer, encender la luz, viajar y practicar sexo están terminantemente prohibidos.

"El silencio implica la emergencia de una nueva existencia y significa que hemos sabido liberarnos de todos los lazos terrenales", explica el estudioso hinduista Nyoman Sugi Lanus.

Esos vínculos que han de romperse durante el "Nyepi", la víspera del año nuevo, se resumen en cuatro mandamientos: no encender luces, no trabajar, no buscar entretenimiento o placer y no viajar, aunque la mayoría se obliga asimismo a la abstención, la castidad y el mutismo. Según la tradición, el sosiego confundirá a los malos espíritus, les hará creer que los humanos han abandonado la isla y les inducirá a marcharse, lo que permitirá un próspero y feliz nuevo año.

Para hacer cumplir esta normas de una de las festividades más importantes del calendario balinés, un puñado de "pecalang", guardianes religiosos, patrullan las calles con un tradicional traje negro y cara de pocos amigos.