Curiosidades

JUSTIN BIEBER

Justin Bieber en pié de guerra contra los selfies con sus fans

AGENCIAS | REDACCIÓN

12/05/2016

El cantante canadiense se niega a sacar más fotos selfie con sus fans porque se siente como si fuera "un animal de zoo".

Mientras Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, es conocido entre otras cosas por su amor por los selfis, el otro Justin canadiense, Bieber, ha declarado la guerra a las autofotos.

El cantante canadiense, conocido por sus arrebatos, ha declarado en su cuenta de Instagram que va a dejar de tomarse selfis con sus seguidores porque se siente "como un animal de zoo".

"Si me ves en algún sitio, que sepas que no voy a tomar una foto. He acabado con tomar fotos", señaló el artista.

"Ha llegado un punto en que la gente ni siquiera me dice hola o me reconoce como un humano. Me siento como un animal del zoo y quiero ser capaz de mantener mi sensatez", añadió el cantante a pesar de que para muchos perdió la sensatez hace ya varios años.

"Me doy cuenta de que la gente se va sentir defrauda, pero no le debo a nadie una foto. Y la gente que dice 'pero compré tu álbum' que sepas que tienes mi álbum y tienes lo que pagaste por tan sólo un album, nada más. No dice en la letra pequeña que cada vez que me veas también tendrás una foto", terminó señalando el cantante de 22 años.

Hace dos meses el artista también anunció en Instagram que dejaría de tener encuentros con sus seguidores porque "se llena" de su "energía espiritual" y termina "agotado e infeliz".

