La duquesa de York vende contactos con el príncipe Andrés

20/10/2010

575.000 euros es el precio que la duquesa está dispuesta a recibir por ofrecer acceso a la vida su ex marido, el príncipe Andrés.

Sarah Ferguson, de 50 años, ha sido filmada por El dominical News if the World negociando con un supuesto hombre de negocios información acerca de la vida de su ex marido por dinero.

El dominical británico ha tendido una trampa a la duquesa de York quien ofreció a un supuesto hombre de negocios el acceso a su ex marido, el príncipe Andrés, por 575.000 euros.

Un reportero de ese periódico se hizo pasar por un empresario que trataba de acceder al príncipe Andrés.

En el vídeo, la duquesa, que se separó del príncipe en 1992 tras seis años de matrimonio, parece aceptar 40.000 dólares en efectivo mientras asegura que informará acerca de la vida de su ex. Además, según puede observarse en la cinta, la duquesa trata de convencer al supuesto hombre de negocios de la buena recompensa que recibirá por acción: "Su recompensa será diez veces mayor, yo puedo abrirle cualquier puerta", dice la duquesa.



News of the World explica que la decisión de investigar los supuestos manejos de la duquesa se tomó después de que alguien próximo a la familia real informase al periódico que se estaba dedicando a ese tipo de operaciones con el pretexto de su fácil acceso a su ex marido.