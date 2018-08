Curiosidades

Mundial de Sudáfrica

Rajoy absuelve a Sara Carbonero

Redacción

19/10/2010

El líder del PP se ha mostrado convencido de que la selección española de fútbol pasará a octavos en el Mundial de Sudáfrica y, de no ser así, la periodista "no sería la responsable".

Noticias (1) Sara Carbonero acapara todas las miradas del Mundial

En su intervención en un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Economía, Rajoy se ha referido al Mundial y a las críticas que está recibiendo la periodista de Telecinco Sara Carbonero por cubrir a pie de campo los partidos de la selección pese a que en ella juega su novio Iker Casillas.

El presidente del Partido Popular ha sido preguntado por si teme que España pudiera seguir esta tarde los pasos de Francia e Italia y si el abandono del Mundial podría afectar a la psicología nacional. "España va a ganar. No tengo la más mínima duda", ha sentenciado, pero a renglón seguido ha precisado que "en el improbable supuesto de que no ganara, e igual que el PP no tiene la culpa de lo que está pasando ahora en España, tampoco Sara Carbonero tendría la culpa de lo que pasara a la selección".