Condoleezza Rice y Aretha Franklin, un dúo inesperado

09/07/2010

La ex secretaria de Estado tocará el piano junto a la reina del 'soul' en un concierto para recaudar fondos para programas educativos infantiles.

Condoleezza Rice acompañará al piano a Aretha Franklin en un concierto organizado por el Centro Mann de artes interpretativas de Filadelfia (Pensilvania) el próximo 27 de julio para recaudar fondos para programas educativos infantiles. La ex secretaria de Estado interpretará diversos clásicos y una selección de obras de Mozart antes de acompañar a la reina del ''soul'' en "Respect", "Say a Little Prayer" y "Natural Woman" entre otros. Aretha Franklin interpretará también canciones de su nuevo álbum A Woman Falling Out of Love.

Las entradas para el concierto ya están a la venta y el precio oscila entre 24 y 95 dólares. Este dinero se destinará para los programas educativos infantiles del Centro Mann.

Para quien no conozca la vena artística de la ex secretaria de Estado durante el Gobierno republicano de George W. Bush, Rice estudió música hasta la universidad, ha tocado en alguna ocasión con la Orquesta de Filadelfia y ha realizado dúos con reconocidos artistas. Incluso dio un recital en el palacio de Buckingham antes de despedirse como secretaria de Estado con la reina Isabel II entre los espectadores.