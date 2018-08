Curiosidades

'Britain's Got Talent'

Denuncian a Simon Cowell por humillar a una concursante

Redación

23/07/2010

La participante exige al programa 3 millones de libras en compensación.

El conocido miembro del jurado del programa ''Britain''s Got Talent'', Simon Cowell, ha sido denunciado por una concursante del concurso. Emma Amelia Pearl Czikai participó el programa en mayo de 2009 y asegura que Cowell la humilló y degradó durante su intervención.

La primera denuncia tuvo lugar el pasado mes de enero ante el tribunal laboral. El pasado miércoles, la demandante, que se representa a sí misma, acusó al programa y a sus jueces de "explotación, humillación, degradación y barbarismo", acosta de lo que según la concursante "un selecto número de personas se hacen muy muy ricas".

La demandante ha asegurado que su actuación se vio afectada por una neuritis que sufre en las cervicales, lo que le causa dolores de cabeza y en los hombros. Además, afecta a su capacidad para oír su propia voz cantando en lugares como el auditorio donde se graba el programa.

Czikai pide en total 300.000 libras por herir sus sentimientos más una compensación de un millón de libras y el reintegro de 1,25 millones por la pérdida de ingresos que le ha ocasionado. La ex concursante ya ha avisado de que no tiene ninguna intención de donar parte del dinero a la caridad si gana el caso. Thomas Linden, representante de Cowell, ya ha contestado y asegura que no tenían conocimiento previo de su discapacidad.