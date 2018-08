Lo que nos faltaba: Pepsi convierte el kalimotxo en cóctel 'hipster'

Pepsi ha revolucionado las redes sociales al dar a conocer su particular versión del kalimotxo (o "The Kalimotxo" o "cali-mocho" como también le llama).

En un tuit publicado este martes, la compañía estadounidense ha propuesto esta peculiar receta de la bebida: tres partes de vino tinto, cuatro de la variante de su refresco para mezclar con licores, llamada 1893 PepsiCola, y, ¡atención!, un gajo de limón y todo ello servido en un vaso de tubo con pajita.

En resumen: la bebida vasca por excelencia para tomar de litros, en katxi de txosnas o en vaso ancho en una taberna convertida en cóctel premium o la última moda hipster. ¿Será el kalimotxo el nuevo gin tonic?

We say it “cali-mocho” and we drink it with friends. Grab a little #1893PepsiCola and craft up one (or a few) tonight! pic.twitter.com/W8k6h4Dc3n