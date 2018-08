Curiosidades

Amy Winehouse y Pete Doherty compartirán casa en Londres

03/09/2010

La familia de la cantante no se ha mostrado muy contenta con la noticia porque no consideran que el cantante de The Libertines sea una buena influencia para ella.

La polémica cantente Amy Winehouse se ha comprado una nueva casa en Candem, Londres. El futuro hogar ya corría bastante peligro dados los hábitos de la Winehouse, pero por si eso fuera poco, le ha pedido a su amigo Pete Doherty que viva con ella. Sin embargo, la noticia no ha sido muy bien recibida en el entorno más cercano de Winehouse, ya que consideran que Doherty no es una buena influencia para la cantante, debido a su constantes excesos con las drogas. El que está más preocupado con esta situación es el padre de Amy, a quien no le gusta nada el cantante de The Libertines. "Me preocupa la gente como Pete Doherty. Él es un saco de mierda. Me quedé alucinado cuando le vi sentado con Amy en el concierto de Brixton. Esa noche me volví loco. Mi mujer pensaba que me iba a dar un ataque al corazón", ha declarado.



