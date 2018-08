Curiosidades

Rumores

A Iker Casillas no le gusta la fama de Sara Carbonero

A.A.

19/10/2010

La periodista deportiva ya se ha estrenado en la plataforma Premium Calcio de Berlusconi y es la imagen de una marca de champú.

Después de un verano plagado de imágenes y noticias de Sara Carbonero, el comienzo del curso no ha sido para menos y Carbonero no ha defraudado. Además de su salto a la segunda edición del informativo de Telecinco, la periodista ya es imagen de una marca de champú y se ha estrenado también en la plataforma Premium Calcio de Berlusconi. Ella parece estar encantada, pero algunas publicaciones afirman que su novio, el portero del Real Madrid, Iker Casillas, no está tan contento.

Los rumores de una primera crisis surgieron después de que Casillas se enfadara con los periodistas que intentaron fotografiar a la pareja mientras cenaba en una terraza de Madrid. Según recogen las revistas, al futbolista no le gusta la persecución que está viviendo y recuerdan que ese fue el motivo por el que acabó su relación con la ex Miss España Eva González.

Mientras tanto, Sara Carbonero sigue alcanzando éxitos en su carrera profesional. Su vídeo de presentación en la televisión de Berlusconi ha alcanzado en YouTube ha superado las 130.000 visitas y sus estilismos son comentados en foros y blogs. Carbonero ha creado tendencia.

De momento, es solo un rumor que Iker Casillas esté cansado de la popularidad de su novia. Desde luego, con el éxito que ha demostrado tener la periodista candidatos no le faltarán.