Zoe Saldana, la mejor vestida de 2010

17/09/2010

La protagonista de Avatar encabeza la lista que evalúa el estilo de las estrellas y comparte protagonismo con una de las habituales, Jennifer Aniston, y nuevas incorporaciones como Rihanna.

La actriz Zoe Saldana ha sido elegida por la revista People como la famosa femenina mejor vestida del momento. La protagonista de una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos, Avatar, ha conseguido superar a las consagradas Jessica Alba o Jennifer Aniston en esta elección.

En segundo lugar, la ex componente del grupo No Doubt, Gwen Stefani, ha sido elegida entre las mejor vestidas por el look de madre rockera que la vemos lucir en todas y cada una de sus apariciones públicas.

El siguiente lugar, y el más criticado, lo ocupa la cantante Rihanna. La reina de los estampados imposibles se convierte en una de las mejor vestidas del año gracias a sus siempre arriesgados looks.

Con un estilo opuesto al de la interprete de Umbrella, la actriz Diane Kruger se ubica en el cuarto lugar. Con un estilo atrevido pero siempre acertado, la actriz hace de cada una de sus apariciones una auténtica pasarela de moda.

Una de las grandes apuestas de People de este año es la actriz Lea Michele, por sus elecciones de estilismo en las entregas de premios a las que ha asistido.

En séptimo lugar, Jessica Alba ha sido elegida por la revista por mezclar como nadie los estilos más casuales con complementos más elegantes. Y otra que nunca defrauda con sus estilismos por apostar siempre por lo seguro es la actriz Jennifer Aniston.

La actriz Rachel Bilson ocupa el noveno lugar de la lista por lucir los vaqueros mejor que nadie y, por último, Kate Middleton, de 28 años, novia del segundo heredero en la línea de sucesión al trono británico, el Príncipe Guillermo, se ha ganado los aplausos de la revista por parecer siempre "chic y refinada".