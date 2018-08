Curiosidades

"No preguntar, no contar"

Lady Gaga se mete en política para mostrar su apoyo a soldados gays

20/10/2010

La cantante ha colgado un vídeo en Twitter pidiendo la abolición de una ley del ejército de los Estados Unidos que prohíbe a los militares homosexuales hablar abiertamente de su condición sexual.

La cantante Lady Gaga, actual reina del pop, se ha posicionado favor de los homosexuales que forman parte de las distintas fuerzas armadas de EE.UU. con un vídeo en la red social Twitter.



Más de 2.000 personas asistieron al mitin que ofreció la intérprete de "Alejandro",donde estuvo junto aveteranos de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada para pedir al Senado de los Estados Unidos la abolición de la política conocida como "Don''t ask,don''t tell" ("No preguntar, no contar"). Se trata de una ley del ejército de los Estados Unidos que prohíbe a los militares homosexuales hablar abiertamente de su condición sexualpara no "crear un riesgo inaceptable para los altos estándares morales,el buen orden, la disciplina y la cohesión de la unidad que es laesencia de la capacidad militar".

La cantante afirma que a pesar de la prohibición explícita para los mandos delejército de investigar la vida privada de sus subordinados, ésto sesigue produciendo. "Es inconstitucional", dice Lady Gaga en el vídeo.



Reina de Twitter



La cantante, además de triunfar en el mundo del pop y hacer sombra a la mismísima Madonna, es la artista más seguida en Twitter, donde suma más de seis millones de seguidores.