Curiosidades

En Manhattan

Detenido por hacer graffitis en casa de Madonna pidiéndole una cita

Redacción

23/09/2010

El arrestado, un ex bombero de 59 años, ha sido sorprendido frente al bloque donde vive Madonna haciendo graffitis y pidiendo una cita a la famosa cantante.

Un bombero retirado ha sido detenido en Nueva York por hacer grafitis frente del bloque de apartamentos donde reside Madonna en Manhattan, en los que pedía a la famosa cantante que quedase con él.



Robert Linhart ha sido detenido y acusado de hacer grafitis, así como de estar en posesión de un punzón para picar hielo y de resistirse al arresto de la policía, a la que ha dicho que no pararía hasta que conociese personalmente a Madonna.



"Voy a volver allí a hacerlo otra vez", ha dicho a los agentes el ex bombero, de 59 años, quien fue definido por el Tribunal Criminal de Manhattan como un "peligro público", por lo que se decretó una fianza de 20.000 dólares (unos 15.000 euros), el doble de lo que había pedido la Fiscalía.



Linhart se jubiló del cuerpo de bomberos de Nueva York hace 12 años, y su abogada, en declaraciones al diario New York Post, ha señalado que "no es un crimen adorar a Madonna y si lo fuera, los tribunales estarían mucho más llenos".