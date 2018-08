Curiosidades

11 años de matrimonio

Victoria Beckham: 'No me importa que David tenga voz de pito'

08/10/2010

La ex Spice Girl ha declarado que su marido es "perfecto" y ha querido mostrar lo unidos que siguen pese al paso de los años.

Victoria Beckham lleva once años casada con David Beckham y afirma que la chispa entre ellos sigue igual de viva que siempre. Tras declarar que su marido es "perfecto" ha replicado a aquellos que se meten con la aflautada voz del futbolista, afirmando que le critican porque no saben encontrarle ningún otro fallo.

Victoria y David Beckham son una de las parejas más exitosas y glamourosas de la actualidad, y ella no se corta en recordarlo a los medios cada vez que intentan sacarles algún defecto.

"Creo que David es tan perfecto que la gente tiene que estar buscando algún fallo", ha declarado en una entrevista para Marie Claire.

Lo cierto es que son muchos quienes critican a David por su aguda voz, un detalle que a Victoria se le escapa teniendo en cuenta todas las demás virtudes de su marido.

"El otro día estaba sentado al borde de la cama, sin ropa, y me paré a mirarlo. No tenía un gramo de grasa. Pensé: ''Lo has hecho bien, chica''. Te aseguro que no estaba pensando en su voz aguda", ha replicado.

Aparte de dejar claro lo mucho que le gusta su marido, ha querido mostrar lo unidos que siguen pese al paso de los años.

"El otro día estábamos en una fiesta y me senté en su regazo, somos muy cariñosos. Le miré y pensé que, aunque llevamos casados once años, éramos la única pareja que estaban cerca uno del otro en aquella fiesta. Somos almas gemelas", sentencia Victoria.