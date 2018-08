Curiosidades

Noticia satírica sobre ovejas

Una juez de Bilbao amenaza con acciones judiciales a 'El Mundo Today'

eitb.eus

11/01/2018

El diario satírico emitió el martes un comunicado en el que informaba de las amenazas que ha recibido por la información titulada 'El 90% de las ovejas en España se cría para fines sexuales'.

El diario satírico El Mundo Today emitió el martes un comunicado en el que informaba de las amenazas que ha recibido por una información irónica titulada 'El 90% de las ovejas en España se cría para fines sexuales'. Según la publicación, una jueza de Bilbao exigía una rectificación de la noticia, pero el diario satírico ha decidido utilizar la "reclamación de rectificación" en tono irónico.

"Estimada Ana María: Como consta en nuestro aviso legal, enlazado en la portada de nuestra página, 'el portal El Mundo Today es un diario satírico cuyo único fin es el entretenimiento. Todos sus contenidos son ficción y no se corresponden con la realidad. Todos los referentes, nombres, marcas o instituciones que aparecen en la web se usan como elementos contextuales, como en cualquier novela o relato de ficción'. Por tanto, no vemos sentido a publicar rectificaciones a un contenido de ficción que, además, no constituye en ningún caso la imputación de un delito a nadie, pues se trata sólo de un chiste basado en un tópico de la cultura popular, y así es y debe ser entendido", asegura el comunicado.

Según apuntan varios medios, la información satírica de El Mundo Today aseguraba en tono humorístico que "el ganado ovino, que en otros tiempos estaba enfocado al sector alimentario, sirve hoy en día, principalmente, para satisfacer las necesidades sexuales de los pastores". Además, se incluye la entrevista a un supuesto pastor que tiene 184 ovejas, "todas mayores de edad y todas hermosas".

El diario suele publicar en las redes sociales este tipo de reclamaciones para "dejar en evidencia la persecución a la que se ve sometida la libertad de expresión". "Si vamos a la cárcel, por favor, que sea por esto", ironizaban ellos mismos el martes en Twitter.