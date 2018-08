Curiosidades

Iñaki Perurena, portada de Youtube

Redacción

12/11/2010

El harrijasotzaile de Leitza se ha convertido en la sensación internetera de la semana, con sus explicaciones a un periodista sobre la identidad vasca.

Iñaki Perurena se ha convertido esta semana en toda una sensación en la Red. El portal Zuzeu recogió el vídeo de una entrevista en la que el harrijasotzaile daba una clase magistral de historia, que dejaba boquiabierto al periodista que conversaba con él. Tal ha sido el éxito del vídeo en YouTube que ha llegado a su portada y ha conseguido 77.819 visualizaciones.

Las imágenes comienzan con la respuesta a la pregunta que el periodista formula a Perurena: ¿Te consideras euskaldun-euskaldun, no?. El harrijasotzaile no duda en contestar: "No es que me sienta, sino que soy euskaldun".

Facebook también se ha hecho eco del documento. El perfil "Perurenaren errepasoa ''Bilbovision''eko txorimaloari" ya tiene más de 1.200 seguidores.