Científicos proponen enviar ancianos a Marte en un viaje solo de ida

16/11/2010

La idea es enviar cuatro personas voluntarias con suficientes suministros para establecer una colonia permanente. Después irían llegando más colonos hasta crear un centro autosuficiente a gran escala.

Dos científicos estadounidenses han propuesto una "creativa" solución para seguir adelante con la colonización de Marte: que sean personas mayores voluntarias las que se instalen en el planeta rojo tras un viaje solo de ida.



Los científicos Dirk Schulze-Makuch y Paul Davies, aseguran que "una misión humana a Marte es tecnológicamente factible, pero es muy cara y requiere enormes compromisos financieros y políticos". Por eso, "una solución creativa a este dilema sería un viaje solo de ida en lugar de una misión humana con retorno", defienden en el artículo "To boldly go: A one-way human mission to Mars" publicando en el último número del Journal of Cosmology.



Entre las ventajas que señalan, además del ahorro de costes, es que se avanzaría en la exploración no sólo de Marte, si no del espacio desde esta nueva "colonia", y se evitaría la necesidad de años de rehabilitación para los astronautas después de haber permanecido en el planeta rojo a menor gravedad que en la Tierra.



Su propuesta es enviar dos naves con dos personas a bordo en cada una y suficientes suministros para establecer una colonia con presencia humana permanente. Una vez establecido el puesto de avanzada llegarían más colonos y suministros de la Tierra de forma periódica, aunque es de esperar que "con el tiempo el puesto fuera autosuficiente y así, podría servir como un centro para un programa de colonización ampliado a gran escala", indican los científicos.



Son conscientes de que su idea puede desatar críticas "éticas" pero subrayan que "no es una misión suicida". Además, señalan que hay muchas razones "científicas y políticas" para establecer una colonia permanente en Marte.