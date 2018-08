Curiosidades

00147

Las anécdotas del segundo premio

Redacción

22/12/2010

El número 00147 era rechazado por muchos por ser muy bajo. Los empleados de Alfa Romeo, sin embargo, lo juegan hace tiempo por ser uno de los modelos que venden.

La gente no quería el número 00147, premiado con un millón de euros en el sorteo extraordinario de Navidad celebrado hoy, que se ha vendido en Doña Manolita, la conocida administración de la madrileña Gran Vía, según ha explicado la lotera Concha Coronado. "Nos costó bastante venderlo, la gente no lo quería, lo rechazaba, tiene muchos ceros, esto no sale...".

Coronado ha añadido que un señor que estaba muy nervioso les ha llamado para decir que les compró un décimo del número premiado, que él no quería, ante la insistencia de las loteras.

Los empleados del concesionario de Alfa Romeo de Zaragoza se han repartido ocho series del número 00147, lo que supone un premio total de unos ocho millones de euros. Desde que se abrió el concesionario, jugaban todos los años a este número porque uno de los vehículos que venden es, precisamente, el Alfa Romeo modelo 147.