La casa de 'Up', ahora hecha realidad

Redacción

10/03/2011

National Geographic ha necesitado 300 globos meteorológicos para conseguir que la casa flotara durante una hora.

National Geographic lo ha vuelto a conseguir, nos ha dejado con la boca abierta. National Geographic Channel y un equipo de científicos, ingenieros, y dos pilotos de globos ha recreado una versión real de la película de animación de Pixar Up. Con la ayuda de unos cuantos globos, han logrado hacer volar una casa.

National Geographic ha lanzado, literalmente, una versión real de la casa flotante de la película Up. La casita ocupa un área de 23,8 metros cuadrados y fue elevada mediante 300 globos meteorológicos. El evento fue supervisado por dos expertos. La "casa voladora" logró un nuevo récord y alcanzó una altitud de más de 10.000 pies (3.000 metros) y flotar durante aproximadamente una hora.

El programa "How Hard Can it be?" de Nat Geo ofrecerá la grabación completa del experimento.