Por usar sus estribillos

Amaral a Rubalcaba: 'No toques los huevos, las canciones son de todos'

Redacción

20/06/2011

Eva Amaral y el guitarrista Juan Aguirre han lamentado que Alfredo Pérez Rubalcaba citara en el Congreso la canción "Sin Ti No Soy nada" para hacer política.

Eva Amaral y Juan Aguirre han hecho este lunes un parón en la grabación de su nuevo disco, previsto para septiembre, para adelantar algunos de sus detalles y anunciar las fechas de su nueva gira, quecomenzará en octubre en Zaragoza.

Sin embargo, en su memoria todavía estaba el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien citó en el Congreso una de sus canciones, "Sin Ti No Soy Nada". Para el guitarrista del dúo, no fueron momentos agradables: "Mira amigo, no me toques los huevos, las canciones son de todos".

"Estamos pagando muy bien a una gente que se dedica a hacer peleas escolares en el Congreso y en el camino te nombran a ti", ha lamentado, para después añadir que nadie sabe lo "duro que es para un grupo popular no dejarse abducir y por el poder" y rechazar todo tipo de reconocimientos y participaciones en actos más o menos políticos.

"No voy a hacer una revolución con un disco, pero por lo menos no me utilices", ha añadido un Aguirre evidentemente molesto al rememorar este pasaje.

Por su parte, Eva ha comentado que las sesiones de grabación en el centro de Madrid han coincidido con la acampada de indignados en la Puerta del Sol, y ha reconocido que tal vez en las letras que aún no han terminado de escribir para el nuevo disco -y que llevará por título Hacia lo Salvaje- se pueda reflejar "cierta ilusión" por el cambio en la política y no tener que vivir "la misma mierda de siempre hasta que me muera".