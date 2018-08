Curiosidades

El #cinevasco inunda Twitter por la vía del humor

L.S./ A.I.

11/08/2011

El tuit "Patxi Driver" ha dado pie a que numerosos usuarios propongan títulos tan dispares como "ETArriza como puedas", "La vida es Bella Easo" o "Cariño, he encogido a los pintxos".

El cine vasco se ha convertido en el rey de la red social Twitter, después de que un usuario, mientras veía la conocida película del director Martin Scorsese Taxi Driver ,publicara un tuit de lo más ingenioso. Todo empezó cuando era casi medianoche del miércoles con "Patxi Driver. #CineVasco." Y se desató la locura.



Un usuario de Twitter estaba viendo en la tele Taxi Driver y se le ocurrió tuitear "Patxi Driver" seguido de la etiqueta #cinevasco. El mensaje fue retuiteado (reenviado) por otras 55 personas a sus respectivos seguidores.



Dos horas después, la etiqueta o "hastag" (el modo en el que se "marcan" los contenidos en Twitter para poder seguir un "hilo" de conversación) era "Trending Topic" (Tema del momento, el tema sobre el que más se habla) en el ámbito "España". El usuario lo celebró con este mensaje: "#CineVasco ya es TT! Chúpate esa, Bieber! Nunca metí un gol en el recreo, pero mira mamá! Mi primer #TT !"



El jueves a mediodía todavía continuaba como el tema del que más se habla en Twitter.



"ETArriza como puedas", "La vida es Bella Easo", "Cariño, he encogido a los pintxos", "Jarri Potes", Horizontes Lejona" o "Cantando bajo el txirimiri" son algunos de los títulos que los usuarios han amoldado tomando como referencia grandes éxitos del cine.



De este modo, Twitter ha demostrado una vez más que, además deuna redsocial para compartir información en tiempo real también puede servirpara el puro entretenimiento, dependiendo del uso que cada personaquiera hacer de la herramienta.





La "culpa", de @elgatomirararo





El irreverente usuario tiene por "nick" (apodo) @elgatomirararo y como nombre "No puede ser lupus". Hasta mediodía se definía a sí mismo de un modo tan "especial" que no se puede asegurar que nada de lo que diga sea en serio: "Madero desde 1984. Cazafantasmas. Jungla de Cristal I y II. Cosas de Casa. Socios y Sabuesos y alguna teleserie más. Me queda un día para jubilarme." Poco después lo hace así: Tuve un gato llamado Snowball ¡Murió! ¡Murió! Mamá dijo que dormía ¡Mentía! ¡Mentía! ¿Por qué un día a mi gato perdí? ¿Por qué aquel Chrysler no me pilló a mí?



Su avatar (imagen significativa), que hasta hace bien poco era el policía negro de la serie "Cosas de casa" que protagonizaba "Steve Urkell", es ahora un gato. La imagen de fondo de su cuenta de twitter parece el rincón de un "sin techo" o de una cuadrilla de botellón, lleno de cartones de vino, bottellas de refresco de cola y bolsas de supermercado.