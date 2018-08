Curiosidades

Curiosidades

Un fan de Steve Jobs corre 21 kilómetros dibujando el logo de Apple

Redacción

30/08/2011

Le dedica así su particular homenaje corriendo durante 21 kilómetros por Japón para realizar con su recorrido la clásica manzana de la compañía Apple.

Joseph Tame, un corredor de maratones que se ha hecho célebre por retransmitir sus carreras con sus propios medios, ha rendido su particular homenaje a Steve Jobs dibujando el logo de Apple en las calles de Tokio con una carrera de 21 kilómetros. Tame ha utilizado la aplicación para iPhone RunKeeper para seguir su recorrido por GPS y dibujar en el mapa la clásica manzana que representa a la compañía estadounidense.



La decisión de Steve Jobs de dejar el cargo de CEO de Apple ha producido que la industria tecnológica y los usuarios se unan en un reconocimiento unánime sobre el talento de Jobs. Los comentarios sobre su figura y los homenajes se han sucedido. Posiblemente el más curioso se haya producido en Japón.



Joseph Tame se declara en su blog amante y seguidor de los productos de Apple. Tame cuenta que desde 2007 ha ido adquiriendo productos de Apple y disfrutando de sus características. Según el corredor, tener un iPhone "ha cambiado su vida" por las múltiples posibilidades que ofrece.





La dimisión de Steve Jobs no ha pasado desapercibida para este fan de Apple, que ha querido realizar un homenaje muy personal. "Me gustaría mostrar mi agradecimiento personal a Steve por su visión y liderazgo, que ha tenido un impacto positivo en mi vida. Me gustaría desearle todo lo mejor", explica Joseph Tame en su blog. Para acompañar de hechos su admiración, el corredor ha realizado una ruta muy particular por las calles de Tokio.



Tame ha realizado un recorrido de 21 kilómetros que ha registrado a través de la aplicación RunKeeper. La aplicación permite dibujar en el mapa el recorrido realizado por los usuarios, que en el caso de Tame es la silueta de la manzana de Apple. El corredor ha pasado por el Palacio Imperial para recrear parte del logo de Apple y ha tardado dos horas en cubrir todo el diseño.



El recorrido de Joseph Tame, así como los datos de la carrera, se pueden consultar en su información de RunKeeper. Con este homenaje, el corredor deja a disposición de los usuarios el recorrido para que cualquiera pueda realizar su particular homenaje a Apple y a Steve Jobs.