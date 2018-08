Curiosidades

Nuevos servicios

Se anuncia como novia de alquiler para Facebook

Redacción

06/03/2012

Una joven ha publicado un anuncio en un portal de ofertas de Internet ofreciendo hacerse pasarse como novia en Facebook publicando mensajes de amor en el muro de sus clientes.

La crisis agudiza el ingenio de tal manera que están surgiendo todo tipo de nuevos oficios. Tal es así que una joven ha decidido anunciarse como novia de alquiler para Facebook.



La novia de alquiler se llama Jessica, tiene 24 años y vive en Barcelona. "¿Necesitas una novia en Facebook? ¿Quieres mejorar tu imagen con tus padres o enviar recuerdos a una exnovia? Entonces te puedo ayudar", con esas palabras incita la joven a contratar sus servicios. Por 10 euros, tu novia de alquiler compartirá tres mensajes en tu muro, "los que tú elijas", tal y como explica la oferta.

"Nunca he conocido a una persona como tú. Eres atento, dulce y todo un caballero. ¡Soy la chica más afortunada del mundo!", es uno de los ejemplos que Jessica ha escrito para describir su servicio.

Asimismo, Jessica clickará en "Me gusta” en 10 de imágenes y estados de su cliente y en caso de que quiera ir más allá, también podrá contratar un servicio extra: "Podemos hacer un montaje con una foto tuya y mía. Tú debes hacer la foto, te costará 5 euros extra".



De todos modos, no sabemos si el negocio no ha sido del todo satisfactorio para Jessica o no ha convencido a su público potencial, porque el anuncio ya no está activo.