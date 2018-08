Curiosidades

Invento japonés

Las gafas que adelgazan

Redacción

22/04/2012

Las gafas aumentan visualmente el volumen de la comida; así, parece que comemos más de lo que en realidad hemos comido.

Un grupo de científicos japoneses ha diseñado unas gafas que ayudan a la gente a comer menos.



Los investigadores han creado varios modelos de gafas. De esta forma, unas aumentan visualmente el volumen de la comida en un 50%, sin aumentar el tamaño de las manos y del plato. Así, a la persona que come con las gafas puestas le parece que ha comido más de lo que ha comido en realidad. Las pruebas efectuadas han revelado que la gente que come con estas gafas puestas consume un 9,3% menos de alimentos que los que no llevan el dispositivo.



Otro aparato diseñado para ayudar a la gente a guardar la línea no solo engaña a la vista, sino también al olfato. Se trata de unas gafas que transmiten imágenes de diferentes platos. Al mismo tiempo el comensal percibe el olor del producto que ve en la pantalla instalada en las gafas. Así, los olores y las imágenes ayudan a disfrutar más incluso de los productos que no engordan.



La variante más sencilla técnicamente de las gafas que ayudan a comer menos es una con lentes azules. Se cree que este color disminuye el apetito y hace la comida menos atractiva. Estas gafas están basadas, según sus creadores, en estudios que revelan que el azul es el color “menos apetitoso” del espectro, por lo que al ver la comida de ese color, inconscientemente deja de apetecernos.