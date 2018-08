Curiosidades

En Polonia

Una dentista saca todos los dientes a su exnovio por irse con otra

Redacción

28/04/2012

"Traté de ser profesional y separar mi trabajo de mis emociones, pero cuando lo vi en la silla pensé: ¡qué desgraciado!", ha declarado la dentista

Una dentista le ha sacado todos los dientes a su ex novio después de que este la dejara por otra mujer. Su nueva novia también lo abandonó al verlo sin dientes.



Anna Mackowiak, de 34 años, podría terminar en la cárcel después de vengarse de Marek Olszewski, de 45, cuando este acudió al consultorio de su exnovia con un dolor de muelas tan sólo unos días después de haber roto con ella.



La dentista que trabaja en Wroclaw, Polonia, ha declarado: "Traté de ser profesional y separar mi trabajo de mis emociones, pero cuando lo vi en la silla pensé: ¡qué desgraciado!".



Ella le dio una fuerte dosis de anestesia y le arrancó todos los dientes.



"Yo no tenía ninguna razón para dudar de ella, quiero decir, pensaba que era una profesional. Pero cuando llegué a casa me miré en el espejo y no podía creerlo, ella había vaciado mi boca”, explica la víctima.



Tres años de cárcel

"Mi nueva novia me ha dejado, dice que no puede estar con un hombre sin dientes”, añade Olszewski.



Mackowiak está siendo investigada por negligencia médica y abuso de confianza de un paciente. Su venganza podría costarle tres años de cárcel.