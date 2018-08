Curiosidades

En Colorado

Expulsan del colegio a un niño de 6 años acusado de acoso sexual

05/05/2012

La canción de LMFAO "I’m sexy and I know It" ha desencadenado la polémica expulsión en una escuela de Colorado, en EE. UU.

Una parada de autobús escolar en EE. UU.

Un niño de 6 años ha sido expulsado del colegio durante tres días después de que la maestra le escuchase decir a una niña "I’m sexy and I know It", título de la canción de LMFAO.

El niño de primer grado de la Escuela Primaria Sable en Aurora (EE. UU.) ha sido acusado de acoso sexual y de corromper a los escolares. Los empleados de la escuela no han querido hablar sobre el caso, pero han indicado que la política escolar considera como acoso sexual cualquier insinuación sexual no deseado.

El niño llegó a casa el miércoles con la carta del colegio. La madre ha afirmado que está "alucinada". "Van a mirarlo como si fuera un pervertido; no es justo”. Ella ha subrayado que su hijo aún no sabe qué es el acoso sexual.





