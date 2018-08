Curiosidades

HBO pide perdón por utilizar la cabeza cortada de Bush

14/06/2012

Los creadores de la serie aseguran que no pretendían que fuera una falta de respeto hacia Bush y se han disculpado tras las críticas de los republicanos.

En las últimas horas, el Partido Republicano de Estados Unidos ha puesto el grito en el cielo tras observar que la cabeza del expresidente George Bush aparecía cortada y expuesta en una estaca en la primera temporada de la serie.



Tras todo el revuelo creado, David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie, han confirmado que se habían dado cuenta del parecido con el expresidente y han pedido disculpas por ello. "Usamos muchas prótesis en la serie: cabezas, brazos, etc. No podemos permitirnos el lujo de hacer todos desde cero, especialmente en las escenas en que necesitamos muchas, así que las alquilamos". Los creadores aseguran que no pretendían que fuera una falta de respeto hacia Bush.



HBO, por su parte, también ha querido disculparse por lo ocurrido. "Estamos profundamente consternados tras ver la cabeza del expresidente George Bush en 'Juego de tronos' y lo encontramos inaceptable, irrespetuoso y de muy mal gusto", aseguran desde la empresa. “Será eliminado de los siguientes DVDs que se editen".