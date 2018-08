Curiosidades

Polémica

El Frente Nacional demandará a Madonna por un vídeo con Marine Le Pen

Redacción

15/07/2012

Marine Le Pen ya advirtió que si la cantante repetía la exhibición de ese vídeo actuaría en consecuencia y agregó: "las viejas cantantes necesitan que se hable de ellas".

El Frente Nacional (FN) ha anunciado que la semana próxima presentará una denuncia contra la cantante Madonna por la exhibición de un vídeo que muestra a la líder del partido ultraderechista francés, Marine Le Pen.

La cantante estadounidense enseñó de nuevo el sábado en el concierto que ofreció en el Stade de France de París, como ya había hecho en otras ocasiones, un vídeo con un montaje de imágenes en las que aparece brevemente Le Pen con una cruz gamada sobre su frente.

Florian Philippot, vicepresidente del FN, ha anunciado la iniciativa y ha declarado en el canal de televisión BFMTV: "no puede dejarse así. No se puede admitir todo por el espectáculo", y agregó que la denuncia se presentará ante el Tribunal de Gran Instancia de Bobigny, en las afueras de París.

"No se puede aceptar este comportamiento infame. Marine Le Pen defiende su honor, pero también el de los socios de su partido, simpatizantes y los millones de electores del Frente Nacional", ha dicho Philippot.

Advertencia de Le Pen

En el vídeo, que acompaña el tema "Nobody knows me" de Madonna, la líder del FN aparece unos segundos antes de otro personaje que se parece a Adolf Hitler.



Marine Le Pen ya había advertido recientemente que si la cantante repetía la exhibición de ese vídeo se actuaría en consecuencia y agregó: "las viejas cantantes necesitan que se hable de ellas y así se entiende que lleguen a tales extremos".

El concierto del 14 de julio en París es el primero de los dos que la cantante ofrecerá en Francia; el segundo está previsto para el próximo 21 de agosto en Niza (sur).