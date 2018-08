Curiosidades

Chimo Bayo busca en Internet 16.000 euros para grabar su nuevo disco

Redacción

01/11/2012

También incluye la opción de actuar o "pinchar" en directo en fiestas privadas, bodas o cenas de empresa (1.000 euros por hora), o en discotecas y clubes (1.900 por hora y media).

"El bacalao no se me ha pasao", afirma Chimo Bayo.

El DJ y productor valenciano Chimo Bayo se ha subido al tren de la búsqueda virtual de mecenazgo, conocida como "crowdfunding", para grabar su nuevo disco y un vídeo y ofrece "recompensas" personalizadas y actuaciones a cambio de aportaciones personales que logren sumar en 73 días los 16.000 euros necesarios.

En una web dedicada a la búsqueda de financiación para distintos proyectos musicales, Chimo Bayo explica los detalles de su iniciativa "Hola, soy Chimo Bayo y tengo un proyecto nuevo en el que os propongo colaborar. A lo tonto ya llevo más de 20 años pinchando en España y en los países más insospechados, he hecho de presentador de tele, de locutor de radio, he colaborado en millones de historias de lo más rocambolescas... El bacalao no se me ha pasao", confiesa.

En lo que califica de propuesta de "intercambio" con sus seguidores, el productor y DJ ha decidido grabar las canciones y editarlas en ediciones "megacuidadas".

"Vosotros me ayudáis con vuestras aportaciones para financiarlo y a cambio os doy un montón de recompensas", que van desde los cinco euros por mensaje personalizado en audio hasta los seis por la descarga digital del nuevo álbum, pasando por la compra del vinilo con su firma (20) o un paquete musical con camiseta (35) o videosaludo (80) incluidos.

También incluye la opción de actuar o "pinchar" en directo en fiestas privadas, bodas o cenas de empresa (1.000 euros por hora), o en discotecas y clubes (1.900 por hora y media).



Si el indicador de objetivo de financiación no alcanza los 16.000 euros antes del próximo 13 de enero de 2013, se devolverá cada contribución de forma automática.