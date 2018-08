noticias

Por falta de rentabilidad

El ferry Bilbao-Portsmouth cerrará en septiembre

Redacción

15/01/2010

El barco cubre esta línea desde hace casi 17 años. El cierre afecta a 264 trabajadores.

La línea de ferry que unía dos veces por semana Bilbao con Portsmotuh (Gran Bretaña) cerrará el próximo 27 de septiembre por falta de rentabilidad, ha informado hoy en un comunicado la empresa armadora, P&' || 'amp;O Ferries.



El barco que cubre esta línea desde hace casi 17 años, el "Pride of Bilbao", llegará en septiembre al final de su vida útil y, según la presidenta de la empresa, Helena Deeble, al no encontrarse otro barco para sustituirlo y ser una "ruta deficitaria, incapaz de financiar el coste de la construcción de un nuevo buque", no hay "otra alternativa que el cierre del servicio".



La empresa ha notificado hoy a los 264 trabajadores afectados, 252 de ellos empleados en el "Pride of Bilbao" y los otros 12 en la oficina de la compañía en la capital vizcaína, que negociará con los representantes sindicales "para minimizar el efecto de la pérdida de puestos de trabajo".



Asímismo, ha asegurado que contactará con los clientes con reservas para fechas posteriores al 27 de septiembre para buscar alternativas o reembolsarles el dinero pagado.