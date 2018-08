noticias

Sin víctimas

Estalla un bomba en el ministerio de Prensa de Atenas

Redacción

16/01/2010

El artefacto explosivo de fabricación casera estaba colocado en una mochila que desconocidos han depositado en la puerta trasera del edificio.

Un bomba ha estallado en las afueras del edificio que alberga el ministerio de Prensa en Atenas, sin que causara víctimas, según fuentes de la policía.



Según primeras informaciones, el artefacto explosivo de fabricación casera estaba colocado en una mochila que desconocidos han depositado en la puerta trasera del edificio, situado a dos kilómetros del centro de Atenas.



El canal de televisión estatal NET ha declarado que la explosión ha ocurrido a las 21:40 horas (GMT) y que un desconocido ha avisado con anticipación de 15 y de 11 minutos del atentado a dos canales de televisión privados de Atenas.



Los desconocidos, que no se han identificado, advirtieron que "no es una farsa" y añadieron que "la batalla continúa".



La policía alcanzó a acordonar el lugar y a alejar a los transeúntes.



El ministro de Información, Giorgos Petalotis, ha declarado que "no debe de haber un sentimiento de temor y no debemos sucumbir a las trampas de los autores".