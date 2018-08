noticias

Comunicado

ETA: "Una tregua no trae como consecuencia un proceso democrático"

Redacción

18/01/2010

La organización extrae principalmente, dos lecciones: "que de no producirse esa activación popular, ese proceso no avanzará", y que tampoco será posible sin la participación del Estado español.

Mediante un comunicado remitido al diario ''''Gara'''' ETA ha afirmado que "una tregua o un alto el fuego no trae como consecuencia un proceso democrático".



En el comunicado fechado el 31 de diciembre, ETA ha asegurado que será "la actuación de todo el pueblo y la presión la que nos llevará al proceso democrático", un proceso que define como "llevar a Euskal Herria al escenario de la autodeterminación de una forma gradual, regulada y consensuada".



También se ha referido a que "la izquierda abertzale, motor de la lucha de este pueblo, ha hablado, y ETA hace suyas sus palabras".



"No podemos quedarnos mirando al enemigo, es hora de tomar la iniciativa y actuar, también ahora. En este momento en que el enemigo lanza su ataque más duro no podemos quedarnos en la mera resistencia. Debemos responder con la capacidad de iniciativa que quieren ahogar. Es cierto que, más que en resistir a la represión, nuestra fuerza radica en la lucha política", ha añadido la banda.



En ese sentido, ha valorado la declaración de Alsasua en la que la izquierda abertzale apostaba por vías políticas: "esto es lo que vimos en Altsasu (Alsasua), la izquierda abertzale plural de siempre, diferentes orígenes, generaciones, tendencias y personalidades unidos en la colaboración. Ése ha sido uno de los secretos de la izquierda abertzale, intensa en el debate y firme en las decisiones, unida".



Una oferta, ha añadido, "que el enemigo ha tratado de romper con mentiras, filtraciones, supuestos disidentes... en vano". En otra referencia al Estado, ha dicho que "es mentira la imagen que quieren dar de firmeza y falsa la unidad entre ellos".



"El proceso democrático"

La mayoría del comunicado se centra en lo que ETA llama "el proceso democrático".



Según su análisis, ETA opina que de las experiencias pasadas cabe extraer, principalmente, dos lecciones: "que de no producirse esa activación popular, ese proceso no avanzará", y que tampoco será posible sin la participación del Estado español.



A continuación, ha dicho que "una tregua de ETA o un alto el fuego no traen consigo un proceso democrático".



Para ETA, "si el proceso democrático debe desarrollarse por medios democráticos y sin injerencias, y así lo creemos nosotros también, la intervención y la violencia del Estado deben cesar".



La banda ha agregado que "esta primera fase" y "la que venga después" del proceso democrático "estará caracterizada por la lucha, que permitirá crear las condiciones necesarias y con la lucha lograremos que éstas den su fruto".