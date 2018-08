noticias

Urkullu: "El proyecto de Patxi López es solo fachada"

Redacción

17/01/2010

El líder del PNV ha agregado que "el problema no es de comunicación; es que el Gobierno no responde a los problemas de la gente, que son el paro y la crisis económica, y que el Gobierno no funciona".

Noticias (1) "El cambio se debe apoyar en diputaciones y ayuntamientos" El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha criticado los objetivos del Gobierno vasco para esta legislatura, expuestos por el lehendakari, Patxi López, de quien ha afirmado que "su proyecto es sólo fachada, no tiene cimientos, ni estructura".



Urkullu ha expresado en conferencia de prensa en Bilbao su preocupación por el hecho de que el lehendakari "cree que para resolver los problemas hace falta más propaganda, por eso nos encontramos con que ésta ha sido la semana de la ''comunicación'' para Patxi López".



El líder del PNV ha agregado que "el problema de Euskadi no es de comunicación; es que el Gobierno no responde a los problemas de la gente, que son el paro y la crisis económica, y que el Gobierno de Patxi López no funciona. Es ineficaz".



Urkullu se ha referido también a la reunión que el lehendakari ha anunciado que va a mantener próximamente con él y ha asegurado: "cuando me llame, le presentaré el ''contrato social'' del PNV, las diez prioridades y los diez nuevos proyectos que necesita Euskadi".



