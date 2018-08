noticias

Confirmado por el Gobierno

Un grupo de expertos asesorará al lehendakari en materia económica

Redacción

19/01/2010

Entre los nombres que podrían integrar el grupo destacan, entre otros, Josu Jon Imaz (Petronor), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o Alejandro Echevarría (Telecinco), según publican hoy varios medios.

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha confirmado hoy que el lehendakari, Patxi López, contará con un "grupo de asesoramiento" en materia económica, de cara a marcar las líneas estratégicas del Ejecutivo autonómico en esta área.



En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz ha aclarado que este grupo no tendrá "carácter de gestión", sino que su objetivo será "servir de orientación y de guía en la acción de gobierno".



Asimismo, Mendia no ha avanzado el nombre de ninguna de las personas que podrían formar el citado grupo, al señalar que todavía están en conversaciones para cerrar su conformación.



Por su parte, el diario ''El Correo'' asegura hoy en su diario que entre los empresarios a los que ha llamado López para integrar este grupo se encuentran el presidente de Petronor, Josu Jon Imaz, José María Aldecoa, de la Corporación Mondragón, Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, o Alejandro Etxebarria, de Tele Cinco.



Este diario señala que el lehendakari también quiere contar con ex ministros como Juan Manuel Eguiagaray, Claudio Aranzadi, o Luis Atienza, con economistas como Felipe Serrano, Roberto Velasco, o Ignacio Marco-Gardoqui, así como con representación de BBVA y de Confebask.