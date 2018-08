noticias

Modernización de la Justicia

Bermúdez critica que haya jueces que sólo trabajan "tres horas"

Redacción

19/01/2010

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dicho que muchos magistrados "llegan media hora tarde, se van media hora antes y dedican dos horas a tomar café".

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha señalado hoy que la Justicia "no es eficiente" porque "no se trabaja".

En sus palabras, de las 24 horas y media semanales de trabajo (que supondrían seis horas diarias), algunos jueces acaban trabajando "como horas reales" no más de "tres horas y cuarenta minutos", porque "llegan media hora tarde, se van media hora antes" y "decidan dos horas a tomar café".

Bermúdez ha añadido que mientras no se reconozca esta situación, no se podrá avanzar en la reforma de la Justicia.

Además, ha añadido que en España "no hay un solo funcionario sancionado". "El que no hace nada no corre peligro", ha apuntado.