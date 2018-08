'The New York Times' cobrará por leer sus contenidos en Internet

noticias

20/01/2010

Empezará a cobrar por leer algunos de sus artículos a principios del año que viene. La Asociación de Internautas subraya que en el Estado todavía "es muy caro" acceder a Internet y rechaza la medida.

''The New York Times'' empezará a cobrar por leer algunos de sus contenidos en Internet a principios de 2011, como medida para compensar la bajada de ingresos por publicidad. ''The Wall Street Journal'' ya cobra por leer algunos de sus artículos.

De esta manera, el diario estadounidense usará un modelo mixto, combinando los contenidos libres y los de pago. Así, los usuarios podrán leer un número determinado de artículos gratis cada mes, y una vez superado ese límite, un mensaje les informará de que si quieren seguir leyendo ''The New York Times'' tienen que pagar una suscripción.

Mientras, los suscriptores de la versión impresa tendrán libre acceso al periódico digital.

El comunicado publicado en ''Nytimes.com'', no desvela cuánto costará suscribirse exclusivamente a la versión digital del periódico y cuál será el límite mensual de artículos que se podrán leer gratis, aunque se sugiere que este límite variará en función de las condiciones económicas y de la demanda de los lectores.

''NYTimes.com'' tiene más de 17 millones de lectores cada mes en los Estados Unidos, según Nielsen Online. Por ello, los directivos del periódico consideran que están en una "inmejorable posición para arriesgarse" y apostar por el modelo de pago.



En España, "todavía es muy caro"



La Asociación de Internautas no ve "asequible" que en el Estado se pueda cobrar por leer en Internet algunas noticias, tal y como ha anunciado que hará ''The New York Times''. Su presidente, Victor Domingo, ha recordado que en España el acceso a la red "es todavía muy caro".

Domingo ha dicho que es "legítimo" cobrar por acceder a un medio digital, porque "la información tiene un valor", pero ha recordado que los periódicos que ya lo han intentado han abandonado la idea tras un periodo de pruebas, en el que han reducido sus visitas.

La AI recuerda que los usuarios pagan entre 50 y 70 euros por acceso a banda ancha, por lo que resulta "difícil" convencerle para pagar un poco más.