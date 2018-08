noticias

Audiencia Nacional

Otegi será juzgado hoy por participar en el homenaje a Sagardui

Redacción

27/01/2010

Estanis Etxaburu y Jon Enparantza, que también serán juzgados, han anunciado que no acudirán a la cita. Jose Mari Sagardui es el preso que más tiempo lleva en prisión en Europa: casi 30 años.

El ex portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi volverá a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional a partir de hoy para ser juzgado por participar en el acto de homenaje al miembro de ETA José María Sagardui, Gatza, que se celebró el 9 de julio de 2005 en Amorebieta-Etxano (Bizkaia).

Además de Otegi, también serán juzgados Josune Irakulis, Itziar Galardi, Jon Enparantza y Estanis Etxaburu. Todos ellos serán juzgados por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas y otro de reunión ilícita.

Jon Enparantza y Estanis Etxaburu anunciaron en una rueda de prensa celebrada ayer que no acudirán a la Audiencia Nacional porque consideran que ese tribunal "no tiene legitimidad para juzgarles. "No tenemos nada que decir ante un tribunal que impulsa las torturas, las ilegalizaciones y la represión", señalaron. Denunciaron la "grave situación que sufre el colectivo de presos" y pidieron la inmediata liberación de Gatza.



La fiscal Blanca Rodríguez solicita una pena de 18 meses de cárcel para el ex portavoz de Batasuna y 15 para Galardi, Enparantza y Etxaburu, mientras que el Foro Ermua y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, reclaman que sean condenados a cuatro años y medio y cinco años de cárcel, respectivamente.

La manifestación y el posterior acto político en el que se pidió la liberación de Gatza se celebró el 9 de julio de 2005 en el Parque Zelaieta de Amorebieta-Etxano.



En el acto, Otegi tomó la palabra para elogiar "la lucha llevada a cabo por los presos vascos" y comparar a Sagardui con Nelson Mandela, al considerar que "igual que él lucha contra la injusticia por conseguir un escenario democrático".

Al juicio asistirán como testigos el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, y el ex coordinador general de Ezker Batua (EB) Javier Madrazo. Ambos acudirán a la vista oral el jueves 28, a petición de la defensa del ex portavoz de la ilegalizada Batasuna, según se desprende del calendario del juicio.



Sagardui fue condenado a 69 años de cárcel por el asesinato en 1978 deljefe carlista José María Arrizabalaga y otros delitos terroristas, y esconsiderado el preso que más tiempo lleva recluido en prisión, casi 29años y seis meses.