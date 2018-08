noticias

Crónicas desde Nueva York

Obama sigue vendiendo optimismo

Olatz Arrieta

Nueva York

28/01/2010

El presidente estadounidense es el rey de la imagen y ha vuelto a dejar claro que es un orador brillante durante el discurso sobre el Estado de la Unión.

POTUS (President of the United States) ha hablado durante 71 minutos en su primer SOTUS (State of the Union Address). Mantener la atención durante tanto tiempo no es fácil y Barack Obama ha vuelto a dejar claro que es un orador brillante.



En su discurso ha habido pasión, enfado, sonrisas, sarcasmo, frustración... y según bastantes comentaristas de Estados Unidos, poco contenido.



La economía, crear más puestos de trabajo, será su tarea número uno en el 2010. Ha entonado el "mea culpa" por lo ocurrido hasta ahora sin olvidarse de señalar con el dedo , y en varias ocasiones, a los dos partidos en el Congreso. Pero ha insistido una y otra vez: No se le ha olvidado que prometió cambios, y el cambio vendrá, ha asegurado, una vez más.



La única novedad en el terreno del cambio: Obama ha prometido que este año trabajará para que desaparezca del Pentágono la política de discriminación contra los homosexuales conocida como "Dont ask dont tell". Durante la campaña prometió que lo haría en su primer año en la Casa Blanca, pero parece que al final será en el segundo. Un cambio que llega, aunque sea tarde.



En este primer año de resumen de su gobierno hay cosas que no han cambiado. Barack Obama sigue vendiendo optimismo a raudales y es el rey de la imagen. Corbata roja a rayas blancas para el fondo rojiblanco de la bandera de Estados Unidos.