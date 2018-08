noticias

Entrevista en ETB

Tapia critica la falta de respeto a Otegi como acusado en la AN

Redacción

29/01/2010

Ha dicho que las "expresiones" y los "gestos" utilizados por el tribunal "no se ajustan al respeto" exigible a cualquier acusado. "El acusado que se sienta" en un banquillo "merece todo el respeto".

El ex portavoz de Jueces para la Democracia Jaime Tapia ha criticado que las "expresiones" y los "gestos" utilizados por el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi "no se ajustan al respeto" exigible a cualquier acusado.

En una entrevista en ETB, Tapia, magistrado de la Audiencia de Álava y que se ha presentado como candidato a presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se ha referido a los problemas evidenciados en la vista de la Audiencia Nacional cuando la defensa de Otegi se opuso a la traducción habían hecho del discurso por el que está siendo procesado.

Tapia ha opinado que "puede considerarse un error en la instrucción, propiciado probablemente bien por el propio juez de instrucción o bien por las acusaciones, el hecho de que no se haya producido la traducción de un documento que puede ser importante para el enjuiciamiento".

Según ha dicho, "quiero pensar que cuando se ha dado el paso de iniciar el proceso de enjuiciamiento había otros elementos de juicio", además del discurso que no aparecía traducido, "que han permitido deducir que había indicios" de delito.

En cualquier caso, el magistrado ha indicado que "el acusado que se sienta" en un banquillo "merece todo el respeto, con independencia de la opinión que uno tenga de esa persona", y debe prevalecer el derecho a la presunción de inocencia, que exige tratarle "con el respeto necesario".