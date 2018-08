noticias

Audiencia Nacional

La Fiscalía mantiene la petición de 18 meses de prisión para Otegi

Redacción

29/01/2010

Han retirado la reincidencia ya que la condena por 'Argala' es de 2006. Otegi ha reiterado que su propuesta, así como la de la izquierda abertzale, discurre por "por vías políticas y democráticas".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido su petición de 18 meses de prisión para el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por participar en un acto en solidaridad con Jose Mari Sagardui ''Gatza'' en 2005, y la ha elevado de 15 a 18 meses para la ex presa Itziar Galardi.



Así lo ha anunciado la fiscal Blanca Rodríguez en la tercera y última jornada del juicio que se ha seguido en este tribunal, donde ha explicado que retira la agravante de reincidencia a Otegi y que se la añade a Galardi, puesto que fue condenada por asesinato terrorista en 1984 y salió de la cárcel en febrero 2002.



La fiscal ha retirado la reincidencia en Otegi ya que la condena de éste por participar en un homenaje al miembro de ETA asesinado en atentado, José Miguel Beñarain ''Argala'', fue dictada por la Audiencia Nacional en abril de 2006 y confirmada por el Tribunal Supremo, en junio de 2007, es decir, después de los hechos ahora juzgados.



Además la fiscal también ha mantenido su petición de 14 años de inhabilitación absoluta para el ex portavoz de Batasuna y la ha elevado de 8 hasta 14 para Galardi.

Por su parte, Foro Ermua y Dignidad y Justicia han mantenido sus solicitudes de cuatro años y medio de cárcel, la primera acusación popular, y de 5 años, la segunda.

Por otro lado, la fiscal no ha pedido pena alguna para Josune Irakulis, puesto que no ha encontrado indicios de que participara "en la loa y en la alabanza" de Sagardui.



No obstante, el Foro Ermua ha pedido tres años y medio para Irakulis, y les acusa a los tres de enaltecimiento del terrorismo y de reunión ilícita





Consideración de la fiscal

Aunque el silencio por sí solo no es una prueba para condenar a Otegi, ha señalado la fiscal, el hecho de dar "la callada por respuesta" debe ser tenido en cuenta por el tribunal porque, en su opinión, al no condenar la actividad terrorista de ETA "está apoyando y corroborando la violencia" de la banda.

Rodríguez considera probado que el acto celebrado el 9 de julio de 2005 en Amorebieta (Bizkaia) en homenaje al preso etarra José María Sagardui no fue "local", sino que se trató de un homenaje ideado por la "izquierda abertzale" en el que Otegi "cogió la bandera de ETA" para hacer una defensa de los presos etarras y buscar la "independencia y la resolución del conflicto".

En su opinión, la intención del ex portavoz de Batasuna era la de "exaltar y elogiar" a Sagardui, "convertirlo en un modelo a imitar" y mostrar como "justa una actuación criminal" que llevó a "Gatza" a prisión en 1980.





Turno de última palabra

El ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi ha acusado a los medios de comunicación de "poner encima de la mesa una cortina de humo" para ocultar su propuesta que es "única y exclusivamente por vías políticas y democráticas.

Otegi ha reiterado que pese a que no ha condenado la violencia de ETA en el juicio -lo que, según ha dicho, "ha hecho correr ríos de tinta mediática"- su "vocación" y su propuesta, así como la de la izquierda abertzale no discurre por la violencia, sino "por vías políticas y democráticas".