Urkullu se muestra "decepcionado" tras reunirse con el lehendakari

Redacción

29/01/2010

El presidente del PNV denuncia que Patxi López no pretende abrir un proceso para renovar el marco político. Sí que se han comprometido a no "utilizar" la lucha antiterrorista.

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, se ha mostrado "decepcionado" porque el lehendakari, Patxi López, no se haya comprometido, en la reunión de esta mañana, a abrir el proceso para un nuevo marco político y no incorpore a su agenda esta cuestión, así como la del cumplimiento íntegro del Estatuto. El líder jeltzale, que ha enmarcado el encuentro en la "campaña de imagen" del lehendakari, ha afirmado que ambos se han comprometido en no "utilizar" la lucha antiterrorista.

Urkullu ha realizado estas manifestaciones en la sede de Sabin Etxea en Bilbao, tras reunirse durante hora y media con el lehendakari, Patxi López, en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz.

En su comparecencia, el líder jeltzale ha indicado que ha trasladado a López la necesidad de abrir el proceso de un nuevo marco político, una petición que no ha contado con el "compromiso" por parte del lehendakari.

En este sentido, ha asegurado que ha salido "decepcionado" por la "respuesta limitada" de Patxi López. Urkullu ha precisado que, encima de la mesa de la reunión, no estaban dos cuestiones "esenciales" para el PNV, una de ellas, la referida a ese nuevo marco político y también el cumplimiento íntegro del Estatuto. Por ello, le ha pedido a López que estos dos temas se incorporen a la agenda política.

Urkullu también ha detallado que ha pedido al lehendakari un compromiso para no utilizar la lucha antiterrorista, algo a lo que, en cambio, sí ha accedido Patxi López.

El dirigente jeltzale ha enmarcado la reunión en "la campaña de comunicación e imagen del lehendakari" y ha indicado que ha sido un encuentro "calentado por las declaraciones del PSE". Urkullu ha asegurado que estos encuentros no pueden ser "una operación de imagen porque no es estilo del PNV".

El líder jeltzale ha señalado que el lehendakari le ha trasladado hoy una "propuesta genérica" y lo que quiere su partido es "institucionalizar las relaciones" y una "agenda de trabajo conjunta". "Es hora de poner manos a la obra y responder a la crisis con acción", ha agregado.