noticias

Nueva norma

Prohibido comprar en pijama

Redacción

31/01/2010

El supermercado en cuestión se ha colocado a la entrada un cartel que dice: "Hay que llevar calzado en todo momento y no se permite ropa de noche".

Una británica de 24 años ha tenido sus minutos de fama cuando al acudir a comprar a un supermercado de Cardiff (Gales) en pijama. La foto de Elaine Carmody, posando con su pijama de dos piezas junto a su carrito del supermercado se ha publicado en varios periódicos del Reino Unido.



Carmody, que al parecer estaba acostumbrada a ir diariamente de esa guisa al supermercado local, no entiende que un buen día se negaran a venderle un paquete de cigarrillos por ir vestida como solía.



"Si te dejan ir en traje de jogging, por qué no te permiten llevar pijamas cuando vas allí a dejarles tu dinero", se ha quejado la joven británica.



El supermercado en cuestión, de la cadena Tesco, ha colocado a la entrada un cartel que dice: "Hay que llevar calzado en todo momento y no se permite ropa de noche".



"No somos un club nocturno y no exigimos que la gente vaya vestida de una determinada manera, y los vaqueros y los pantalones de hacer deporte son naturalmente bienvenidos, pero pedimos que la gente no venga a comprar en bata ni en camisón", ha declarado a la BBC un portavoz de Tesco.



En Liverpool una campaña destinada a impedir que las mujeres lleven pijamas por la calle lleva ya reunidas más de diez mil firmas.