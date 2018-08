noticias

Premio Sabino Arana

Ibarretxe, sobre su mandato: "Sólo hice lo que debía"

Redacción

31/01/2010

El resto de premiados con el galardón Sabino Arana son Manuel Elkin Patarroyo, la Real Sociedad, Inma Shara, el sector pesquero y la empresa Altuna y Uria.

El ex lehendakari Juan José Ibarretxe ha recibido en Bilbao el premio de la Fundación Sabino Arana arropado por su partido, el PNV, y por los consejeros de su último Gobierno vasco.



Además de Ibarretxe, la fundación ha premiado al científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, a la Real Sociedad de Donostia-San Sebastián, que celebra su centenario; a la directora de orquesta Inma Shara, al sector pesquero vasco y a la empresa constructora Altuna y Uria.



En la rueda de prensa con los premiados, Ibarretxe no ha respondido preguntas sobre política porque "hoy no es el día para estas cosas, lo diré en artículos de opinión" como el que publicará mañana en Deia con motivo del quinto aniversario de su intervención en el Congreso para defender el proyecto de Nuevo Estatuto Político que aprobó el Parlamento vasco con los votos del tripartito, Aralar y la izquierda abertzale.



En ese artículo, según ha adelantado Deia, el ex lehendakari dice que PSE y PP intentan provocar una "dormidera social" en Euskadi y que existe la "amenaza" de que tras 2011 extiendan su pacto a diputaciones y ayuntamientos.



Ibarretxe ha hecho extensivo el premio a todos los consejeros del gobierno que presidió y ha considerado "curioso" que "ahora que estoy fuera", como profesor universitario en Puerto Rico, le llegue el "reconocimiento" y que cuando "era responsable aquí sentí el cariño, pero también insultos y descalificaciones".



"Soy un humilde vasco al que le agradecen haber trabajado por su país, sólo hice lo que debía", ha subrayado.

Manuel Elkin Patarroyo



Otro de los premiados ha sido Manuel Elkin Patarroyo, que descubrió una vacuna para la malaria hace 23 años que cedió gratuitamente para el combate de este mal. Patarroyo ha criticado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "desafortundamente se politizó enormemente" en el caso de las vacunas contra la Gripe A.

Patarroyo ha calificado de honor ser el primer científico distinguido con este galardón y ha alabado la "apuesta grande" de las instituciones vascas por la ciencia y la tecnología.

Inma Shara



La directora Inma Shara ha agradecido el poder ser "profeta en mi tierra". "Hoy soy Inmaculada Saratxaga, siempre estoy orgullosa de ser vasca y alavesa", ha agregado.

Real Sociedad



El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha recordado que el club donostiarra ha tenido siempre varias secciones deportivas, como el atletismo o el hockey, aunque es el equipo de fútbol "lo que une a Guipúzcoa".



Esperanzado en que "la primera página del segundo centenario" de la Real sea el ascenso a Primera, ha agradecido el apoyo de las instituciones, los acreedores y los jugadores para haber conseguido superar un "momento duro" como ha sido la suspensión de pagos.



Sector pesquero vasco

El sector pesquero ha estado representado por el presidente de las Cofradías de Vizcaya, Iñaki Zabaleta, y la hermana del capitán del Alakrana, Argi Galbarriatu, que ha agradecido el apoyo de la sociedad vasca durante el secuestro de sus familiares por piratas somalíes.

Altuna y Uria



Fernado Lucas, gerente de Altuna y Uria, uno de cuyos fundadores fue Inaxio Uria, asesinado por ETA en 2008 por la participación del grupo en la construcción del tren de alta velocidad, ha asegurado que la empresa tiene la "ilusión intacta" pese a la crisis del sector.