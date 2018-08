noticias

Entrevista en Radio Euskadi

Celaá asegura que las familias prefieren modelos con "más euskera"

Redacción

01/02/2010

Al comienzo de la campaña de prematriculación en la CAV, la consejera de Educación ha añadido que se va a profundizar más en el euskera que "lo que vamos a trabajar el inglés".

La consejera de Educación del Gobierno vasco, Isabel Celaá, ha reconocido hoy que las preferencias de las familias son los modelos lingüísticos con "más presencia del euskera". "Las familias saben lo que quieren para sus hijos y sus convicciones no son tan fáciles de echar abajo", ha señalado.

Entrevistada en Radio Euskadi, Celaá se ha referido a la campaña de matriculación que arranca hoy en la CAV y que, por primera vez, permitirá a los padres expresar la preferencia de modelo lingüístico y así poder comprobar "si no se hacían opciones de modelo A (íntegramente en castellano) porque se les cambiaba la voluntad o no se daba la oferta correspondiente".

Para ello, el Departamento de Educación ha puesto en marcha una aplicación informática que permite a las familias elegir hasta tres centros educativos y sus preferencias ordenadas entre los modelos. Así, si una familia elige como primera opción el modelo A y el centro elegido oferta sólo modelo B, la petición será rebotada a la Delegación Territorial de Educación, que ofrecerá a la familia la posibilidad de quedarse en el modelo B del primer centro elegido o en el centro que se le asigne con el modelo A. Antes en cambio, el modelo A que elegía una familia quedaba "desechado" si el centro no lo ofertaba.

Celaá ha insistido además en que para abrir nuevas aulas es necesario un mínimo de 20 alumnos, frente a los 15 que defienden sus socios del PP. En este sentido, la consejera ha subrayado que salvo en un caso en concreto en los Escolapios de Bilbao, "nunca hemos visto peticiones para un grupo superior".

Apuesta por el euskera

En este sentido, ha reconocido que las preferencias de las familias vascas han sido por los modelos con "más presencia del euskera", concretamente por el D (íntegramente en euskera).

Por ello, la consejera ha subrayado que cuando las familias vascas hacen sus preferencias "no tiene por qué equivocarse". "Las familias saben lo que quieren para sus hijos y sus convicciones no son tan fáciles de echar abajo", ha dicho.

No obstante, Celaá ha abogado por superar "sin estridencias" el actual marco de modelos lingüísticos para avanzar hacia un marco trilingüe con el castellano, el euskera y el inglés. A su juicio, tanto el PNV como el PP "quieren también avanzar" en este sentido, aunque ha reconocido que el salto "no es tan fácil" ya que es necesario "ir preparándolo de manera progresiva".

La consejera ha rechazado copiar el modelo gallego, que apuesta por impartir las tres lenguas por igual, ya que los vascos "tenemos una clarísima vocación de revitalizar nuestra lengua propia, que es más complicada que el catalán o el gallego porque tiene menor presencia social y es una lengua compleja".

Por ello, Celaá ha precisado que se va a seguir trabajando el euskera "con más intensidad que el inglés". "Las lenguas oficiales tiene que ser trabajadas de manera más intensa que el inglés y esté de manera muy intensa también", ha añadido.

Víctimas en las aulas

Preguntada por si finalmente se recurrirá a la presencia física o virtual de las víctimas en las aulas, Celaá ha defendido la modalidad presencial, aunque no de todas las víctimas. Así, la selección se llevará a cabo en coordinación con la Dirección de Víctimas y será probablemente "un grupo muy pequeño" que pueda ir por "no destilar ningún odio".

Celaá ha querido dejar claro que serán los centros los que tendrán la capacidad de pedir la presencia física de las víctimas o no "porque lo que no queremos es que sea contraproducente si no hubiera maduración interna suficiente".