Reunión en Ajuria Enea

De la Vega: "El Gobierno no contempla subir la cotización"

04/02/2010

De la Vega y el lehendakari, Patxi López, se han reunido hoy para analizar las prioridades en las que está trabajando la Presidencia española de la Unión Europea.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha subrayado hoy que el Ejecutivo "ni ha contemplado ni contempla" la ampliación de los años de cotización para establecer el cómputo de las pensiones y ha lamentado las "interpretaciones" que se han hecho de este asunto.



De la Vega y el lehendakari, Patxi López, se han reunido hoy en Ajuria Enea para analizar las prioridades en las que está trabajando la Presidencia española de la Unión Europea y han abordado asuntos que se debatirán en la Cumbre de Ministros Europeos de Competitividad que tendrá lugar entre el 7 y el 9 de febrero en Donostia-San Sebastián.



En rueda de prensa, la vicepresidenta se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la polémica generada en los grupos parlamentarios y sindicatos por la propuesta de aumentar en 10 años la base para calcular la cuantía de las pensiones que figuraba en su Actualización del Programa de Estabilidad para 2009-2013 enviado a Bruselas, que posteriormente fue retirada por el Ministerio de Economía.



Ha insistido en que la propuesta de la reforma de las pensiones que el Gobierno "quiere consensuar dentro del Pacto de Toledo es la que dimos a conocer el viernes pasado" y añadió que "ni ha contemplado ni contempla" esa ampliación de los años de cotización.



"No lo contempla, no lo dijimos porque no lo acordamos" en el Consejo de Ministros que aprobó la propuesta de reforma de las pensiones, ha recalcado Fernández de la Vega.



Por ello, para que "no haya otra interpretación" que "lamentamos que se haya producido", pero que "no es correcta" y que "no se corresponde con lo que el Gobierno ha acordado", según ha reiterado, el Ministerio de Economía y Hacienda remitió ayer de nuevo a Bruselas el programa de estabilidad.



Fernández de la Vega también ha dicho que la propuesta de reforma de las pensiones del Gobierno se ha hecho "pensando en los ciudadanos" porque "entendemos que nuestra obligación como Gobierno" es "garantizar la estabilidad del sistema para quienes serán pensionistas dentro de 20 años".