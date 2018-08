noticias

Entrevista en ETB

Ortuzar dice que la palabra del lehendakari ''vale poco o nada"

05/02/2010

En una entrevista concedida a ETB Antoni Ortuzar ha declarado que Patxi López "dice una cosa de cara a la prensa, pero luego, cuando hay que convertirlo en Ley y en acuerdo parlamentario dice que no".

El presidente del PNV de Bizkaia, Andoni Ortuzar, ha asegurado que ayer en el Parlamento vasco se visualizó que la palabra del lehendakari, Patxi López, "vale poco o nada". "Su palabra no tiene validez", ha aseverado.

En una entrevista concedida a ETB, Ortuzar ha recordado que ayer en la Cámara su partido propuso que Euskadi "tuviera representación y participación directa dentro de la delegación del Estado español en los Consejos Europeos de Ministros cuando se tratan competencias exclusivas" de Euskadi, y fue rechazado. "Algo, por cierto, con lo que un mes antes el lehendakari había dicho que también era partidario", ha añadido Ortuzar.

Por ello, ha manifestado que, "cuando uno ve espectáculos" como el de ayer en la Cámara, "es normal que se nos acelere el pulso", y ha dicho que "la realidad" es que la palabra del lehendakari "vale poco o no vale nada". "El 11 de diciembre dijo: ''rotundamente sí'', y ayer fue: ''rotundamente no''", ha señalado.

A su juicio, Patxi López "dice una cosa de cara a la prensa, pero, luego, en la realidad, cuando eso hay que convertirlo en Ley y en acuerdo parlamentario, dice que no". "Por eso, no tiene validez su palabra y no es de fiar", ha señalado.

El PP y la achicoria

El presidente del BBB ha afirmado que, además, ayer fue palmario" que los socialistas van por donde "les dice el PP".

Andoni Ortuzar ha manifestado que los jeltzales querían "café, el PSE-EE quería darnos descafeinado, pero, al final, gracias a la intervención del PP, lo que vamos a tener los vascos en Europa es achicoria".



Transparencia y verdad



Por otro lado, Ortuzar ha pedido a la izquierda abertzale que sea "transparente" y diga "la verdad" cuando exponga las conclusiones del debate interno que desarrolla y ha deseado que haga una apuesta "nítida" por el fin de la violencia y por las vías políticas.