Entrevista en eitb.com

Escolar: "Los blogs permiten una comunicación con el usuario"

Amaia Akordagoitia

07/02/2010

Ignacio Escolar es periodista, bloguero y músico. Actualmente es columnista del diario Público, colaborador de Estrella Digital y tertuliano habitual de EITB, Tele 5, VEO 7 y varios programas de TVE.

En 2003 arrancó tu blog y el éxito continúa 7 años más tarde. ¿Cuál es la clave?

Hasta ese momento, mi experiencia profesional había sido en torno a las nuevas tecnologías e Internet, comencé hablando de esos temas. Sin embargo, el blog fue evolucionando y al final se ha convertido en un sitio en el que escribo sobre lo que me interesa. Cuando comencé los blogs eran algo nuevo, un mundo amateur y todos escribían sobre la propia herramienta. A mí me parecía muy aburrido y opté por escribir en un blog pero aprovechándome de las técnicas del periodismo clásico. No es un blog personal, sino informativo. Al final, lo que era mi hobbie, la política, se ha convertido en mi profesión y escolar.net se ha convertido en el blog de política más leído de España.

¿Qué tienen los blogs que no tengan otras herramientas de comunicación?

Principalmente la democratización. Con la llegada de Internet se rompió una barrera económica, pero no tecnológica. En los primeros años de Internet, había que utilizar herramientas muy complejas. Sin embargo, el blog eliminó las dos barreras, ya que subir un contenido no cuesta más que mandar un correo electrónico. La industria lo ha puesto al alcance de todos. Además, permiten una comunicación más recíproca porque el lector puede responder en el momento. Y como profesional te enriquece, porque te corrigen y siempre tienes que pensar que como colectivo, los lectores saben más que tú. Te vuelves más riguroso y te ayuda a mejorar.

Las redes sociales son cada vez más populares ¿Por qué nos gusta ser tan públicos?

Principalmente porque lo que nos diferencia de los animales es la capacidad de comunicación y eso es lo que nos ofrecen las redes sociales, un aprendizaje social a través de estas nuevas herramientas. Creo que en general se hace un buen uso de ellas, de hecho, un 90% de los usuarios de Tuenti tiene un perfil cerrado. Las redes sociales son un acuerdo en el que cambias parte de información a cambio de otras cosas como recuperar amigos que tenías perdidos. Mi opinión es que hay que prevenir, pero no endemoniar las redes sociales.

Se ha abierto el debate de la propiedad intelectual. Fuiste uno de los promotores del manifiesto que se llevo a cabo en la red. ¿En qué momento crees que estamos?

Estamos a la espera. Parece que el tema está parado, pero aún nos quedan cinco meses por delante. Todavía no sabemos cómo va a quedar la ley. Ha habido un proceso de participación ciudadana y tras promover el manifiesto y reunirnos con la ministra de Cultura, hemos llevado a cabo reuniones privadas para explicar que consideramos que esa ley está mal hecha.

¿Crees que los autores terminarán por creer también que Internet no acabará con la creación musical?

Es una realidad mal planteada. En los quince años que lleva en marcha Internet, se han creado más discos. La potencia de la creación musical es mayor. Lo que ha pasado es que ha cambiado la forma de repartir la tarta. En el sector de la música, a día de hoy hay más ingresos que hace quince años. En la era anterior a Internet eran los discos los que generaban ingresos, ahora, son los conciertos los que dan más dinero. Pierden las discográficas, pero la industria de la música es cada vez mayor. De hecho, la SGAE ha duplicado sus ingresos por conciertos. En el cine es diferente, el daño ha sido grave, pero la industria está adaptando sus procesos de producción con técnicas como el 3D.

¿Cuál puede ser la salida?

Si la solución es cerrar Internet o convertirlo en un estado policial, creo que los beneficios son menores a lo que supone sacrificar Internet. Considero que la piratería es evitable con sistemas baratos como Spotify. No llegar a esas soluciones es síntoma de una falta de capacidad de adaptación de la tecnología a la evolución cultural.