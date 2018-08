noticias

Serbia

Un ladrón muere congelado tras quedarse atascado

Redacción

05/02/2010

Intentó robar una botella de cerveza de una nevera frente a una tienda en Negotin (Serbia) y murió congelado al quedarse su mano clavada en el enrejado de una verja.

Un hombre, que intentó robar en la noche del miércoles al jueves una botella de cerveza de una nevera frente a una tienda en Negotin, al sureste de Serbia, murió congelado al quedarse su mano clavada en el enrejado de una verja, ha informado hoy el diario Blic de Belgrado.

El cadáver del hombre, de 40 años, fue encontrado por un dependiente a la mañana siguiente, según el diario Blic.

"No sabía que estaba muerto y empecé a gritarle pensado que estaba robando bebidas. Cuando me di cuenta de que no se movía, supe que se había muerto", relató el empleado de la tienda.

Todo indica que los cubos que sirvieron al hombre para subir e introducir la mano entre las rejas se tumbaron bajo sus pies.